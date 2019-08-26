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حوادث

شرطة البيئة ومباحث الضرائب والأموال العامة تشن حملات أمنية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:19 ص
صورة أرشيفية - شرطة
صورة أرشيفية - شرطة البيئة والمسطحات
عمرو خليفة - اسلام مقلد
شنت الاجهزة الأمنية حملات مكبرة لتحقيق الأمن و القانون، و إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط "417" قضية متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط "302" قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط "7" قضايا متنوعة.

وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط "10" قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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