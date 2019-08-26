60 صورة تكشف براعة المخترع الصغير في متحف رشيد

ينشر موقع صدي البلد 60 صورة من فعالية ثقافية استضافها متحف رشيد الوطني علي مدار يوم أمس،حيث نظم المتحف ورشة المخترع الصغير، وذلك برعاية إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار.



وحرص النائب محمد عباسي عضو مجلس النواب عن مدينة رشيد علي زيارة الورشة وأشاد بالأطفال وقدرتهم علي استيعاب التدريب، والذي قام به المخترع المتميز محمد عبلة الحاصل على العديد من الجوائز الذهبية الدولية فى مجال الابتكار والاختراع وبالتنسيق مع مدرسة رشيد للغات.



وشهدت الورشة مشاركة كبيرة من الأطفال، حيث قال سعيد رخا مدير عام المتحف إنه تم اختيار هذا الموضوع للورشة نظرًا لشهرة رشيد منذ القدم فى صناعة المراكب والسفن، والتى تعد من أشهر الحرف التراثية بالمدينة.



وأوضح أن الورشة كشفت عن المواهب الصغيرة، وذلك عبر تدريبهم على عمل نماذج للمراكب الصغيرة بشكل إبداعي مبتكر قادرة على الحركة فى الماء.



وقال إن الأطفال زاروا مراكز تصنيع السفن والمراكب بالمدينة،وأظهروا تفاعلا كبيرا من التفاعل، حيث استمعوا لشرح تفصيلى لتاريخ رشيد وصناعة السفن بها.