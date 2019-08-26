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الجيش الوطني الليبي يحقق تقدما باتجاه مدينة غريان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:31 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي يحقق تقدما باتجاه مدينة غريان
أ ش أ
أعلن الجيش الوطني الليبي تقدم قواته باتجاه وسط مدينة غريان وذلك بعد حصار فرضه على المدينة منذ أيام، وقصف جوي استهدف أهم مواقع المليشيات المسلحة.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان له أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد إن الجيش سيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، بعد ضربات جوية استهدفت تمركزات وقوات المليشيات التابعة للوفاق، وأجبرتها على الفرار والتراجع إلى الوراء.

وقبل أيام سيطر الجيش الليبي على منطقتي وادي مرسيط والقريات جنوب غريان، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، قال إنها تنتمي إلى "مجلس شورى بنغازي" المصنّف تنظيما إرهابيا.

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