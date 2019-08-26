شبيبة الساورة الجزائري يفوز على البنزرتي التونسي بهدف نظيف في البطولة العربية

فاز نادي شبيبة الساورة الجزائري على نادي البنزرتي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي لبرشيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم (كأس محمد السادس).



وأحرز هدف شبيبة الساورة اللاعب نصر الدين خوالدي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



وبهذه الخسارة، ودع البنزرتي التونسي منافسات البطولة، حيث كان في حاجة إلى نقطة واحدة للتأهل إلى الدور المقبل.

