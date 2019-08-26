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فن

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:09 ص
ياسين التهامى
ياسين التهامى
أحمد إبراهيم - عدسة \ عمرو سيد
تفاعل جمهور الأوبرا مع تواشيح وابتهالات الفنان ياسين التهامى خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وقدم ياسين التهامى عدد من اعماله وأشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية.

ويتواصل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فعالياته على مدار 15 يومًا حتى الأحد الاول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم "مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على ( تونس )، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى.

كما يشارك فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى ( ناميبيا )، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا )، فرقة إيقاعات غينيا ( غينيا )، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر".
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور
ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

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