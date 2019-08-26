وقفة للسلامة في جميع مواقع عمل شركة رشيد للبترول

نظمت شركة رشيد للبترول وقفة للسلامة (Safety stand-Down) في جميع مواقع العمل “ادكو ، أبوقير، المشروعات بالمعدية، الحفار DS-7″ وذلك تأكيدًا على الريادة والأهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة.



جاء ذلك حرصا من قيادات رشيد للبترول علي الدعم المستمر للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجعلها قيمة أساسية تحت شعار ” السلامة أولًا – SAFETY IS FIRST” ، بحضور عمر هلال المدير العام والعضو المنتدب بشركة شل مصر يرافقه مساعدو رئيس الشركة وعدد من مديرو العموم



تضمنت وقفة السلامة ( Safety stand-Down) عرض الآداء العام للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومناقشة الحوادث في الفتره الأخيرة ، وعلي الرغم من ان تلك الحوادث مصنفة علي أنها حوادث بسيطة إلا أنه لابد النظر الي تلك الحوادث والإستفادة منها وأخذ العبر منها ووضع الاجراءات اللازمه لمنع تكرارها ، كما تضمنت رسالة الي جميع العاملين بالشركه بضرورة الإلتزام بسياسة الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتعليمات والقوانين والإجراءات الواجب أتباعها .