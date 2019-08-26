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وزير الدفاع البرازيلي: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق غابات الأمازون

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:31 ص
وزير الدفاع البرازيلي:
وزير الدفاع البرازيلي: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق الغابات
أ ش أ
أعلن وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو آزفيدو، اليوم الأحد، أن نحو 44 ألف فرد من قوات الجيش اتجهوا نحو 6 ولايات برازيلية لمواجهة حرائق غابات الأمازون.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن آزفيدو أوضح أن قوات الجيش سوف تقوم بعمليات غير مسبوقة للسيطرة على النيران في غابات الأمازون استجابة لطلبات الولايات الستة وهى (رورما - روندانيا - بارا - توكانتنس - آكر - ماتو جروسو).

وأشار وزير الدفاع البرازيلي إلى اشتراك طائرتين من طراز "هيركليس 130" في إطفاء هذه الحرائق، حيث بمقدور كل طائرة إلقاء نحو 12 ألف لتر من المياه على الحرائق.

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