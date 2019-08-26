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رياضة

الدوري الفرنسي .. باريس سان جيرمان يكتسح تولوز برباعية في غياب نيمار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:09 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أحمد هاني
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على تولوز بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".

تقدم موتينج لصالح باريس بعد كرة عرضية قابلها موتينج من اللحظة الأولى بتسديدة سكنت الشباك عند الدقيقة 50.

وجاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة عبر ماثيو جونكالفيس لاعب تولوز في مرمى فريقه، ثم اضاف موتينج وماركينيوس عبر ضربة رأسية مميزة الهدفين الثالث والرابع للنادي الفرنسي العاصمي.

الفوز رفع رصيد فريق باريس سان جيرمان إلى 6 نقاط من 3 مباريات وذلك بعد أن كان قد تعثر بالخسارة أمام رين خارج ملعبه بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

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