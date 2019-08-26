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فن

ماجد المصري يكشف عن طبيعة شخصيته بـ مسلسل بحر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:30 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
أ ش أ
أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته ببدء عرض مسلسله الجديد "بحر" على قناة الحياة مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الفترة الماضية.

وقال ماجد المصري، إنه يتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور خاصة خلال عرضه خارج السباق الرمضاني، موضحا أن المسلسل به أحداث مشوقة لتناوله قضايا اجتماعية مهمة داخل المجتمع المصري.

وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدى يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل فى اطار درامي تدور أحداثه فى 60 حلقة.

و"بحر" بطولة الفنان ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق ،عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان عرفة.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، نسرين أمين، حلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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