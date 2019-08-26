ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تحولها لكابوس.. 3 مكونات لحرق دهون البطن بسرعة غير متوقعة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:04 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
لمياء الياسين
لا يوجد دواء معجزة لفقدان الوزن يمكنك تناوله ولكن ببساطة فإن اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة الصحيحة هما الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن الزائد الذي يزعجك لكن هناك أشياء صغيرة يمكننا القيام بها لحرق السعرات الحرارية الزائدة بشكل أسرع.

موقع "inminutes.com". " يقدم بعض الأطعمة على تحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع بجانب ممارسه الرياضة هذه الأطعمة الثلاثة غير مكلفة ويمكن الوصول إليها بسهولة .

1. الخيار.
الخيار غنى بالماء والكثير من الألياف مما يشجعك على الشبع لفترة أطول وتحسين حركة الامعاء والتخلص من سموم الجسم

2. البقدونس أو الكزبرة.
هذه الأعشاب منخفضة في السعرات الحرارية وعالية للغاية في الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن. تناول هذه الأعشاب يساعد على الحد من احتباس الماء والانتفاخ كذلك.

3. الليمون .
الليمون يعزز الجسم ليغسل السموم ويزيد الأيض كما يعد مثالي لتعزيز هضم الطعام.

يمكنك صنع عصيرمن هذه المكونات الثلاثة عن طريق سحقهم جيدا فى الخلاط وتناول هذا المشروب 3 مرات فى اليوم وستدهشك النتيجة و تتخلصين من دهون البطن بسرعة عن طريق تناول وشرب هذه الأطعمة كل يوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطاء غذائية غير متوقعة تسبب إصابتك بدهون البطن العنيدة

بدون أدوية.. استنشاق هذا النوع من الشاى يحرق الدهون ويسد شهيتك

ترشيحاتنا

مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق قناة الاهلى قبل انتهاء البث المباشر بـ 10 دقائق

أسباب الدوالي وعلاجه.. وأهم الحلول لجميع أنواعه

بيراميدز يتفوق من جديد على بطل الكونغو وينتظر مواجهة شباب بلوزداد

شاهد.. صواريخ غزة تخترق القبة الحديدية لـ داخل المستوطنات الإسرائيلية

أزمات في حياة شيري عادل .. انفصالها عن معز مسعود .. شائعة ارتباطها بـ محمد إمام و الفستان الشفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

بعد غياب طويل.. شاهد إطلالة حورية فرغلي في أحدث ظهور