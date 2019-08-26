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تاس: زعماء مجموعة السبع لم يتفقوا بشأن إعادة روسيا إلى المنظمة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:14 ص
مجموعة السبع
مجموعة السبع
أ ش أ
قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن زعماء دول مجموعة السبع لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن إعادة روسيا إلى صيغة المجموعة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المصدر - لم تكشف هويته - أنه جرت مناقشة ملف العلاقات مع روسيا بين قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال القمة المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية، موضحا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن إعادة محتملة لموسكو إلى المنظمة "حتى الآن".

وقررت دول الغرب إبعاد روسيا من مجموعة الدول الثمانية، في 2014، على خلفية الأزمة بين موسكو وأوكرانيا وضم روسيا للقرم، لتعود المنظمة إلى اسم مجموعة الدول السبع، والذي سُميت به عند تأسيسها في 1976 وحتى انضمام روسيا عام 1997. وتضم المنظمة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

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