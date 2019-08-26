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رياضة

الهلال السوداني يتأهل للدور 32 من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل فريق "الهلال" السوداني لكرة القدم، إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله السلبي، مساء أمس الأحد في الخرطوم، مع "رايون سبورت" الرواندي في إياب الدور التمهيدي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل الهلال صاحب الهدف في مرمى الخصم في أرضه.

وبهذا التعادل يكون "الهلال" ممثل السودان الوحيد في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد توديع "المريخ" البطولة أمس.

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