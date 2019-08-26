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منظمات تونسية تدعو لعدم التعليق على قرارات القضاء في مواقع التواصل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:13 ص
منظمات تونسية تدعو
منظمات تونسية تدعو لعدم التعليق على قرارات القضاء
أ ش أ
دعت منظمات قضائية تونسية القضاة إلى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الإجتماعي تجنبا لأي تأويل أو استغلال من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها.

وجددت المنظمات - في بيان لها أصدرته عقب اجتماع ضم حولي 400 قاض تونسي - مساندتها للهيئات القضائية والنأي بها عن التجاذبات السياسية، مشددة على أن الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها.

وحضر الاجتماع - الذي عقد تحت شعار "قضاة تونس متحدون لفرض استقلالية السلطة القضائية وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية" - قضاة من جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات الى جانب نقابة القضاة التونسيين.

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