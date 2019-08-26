سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

استضاف الفنان تامر عبد المنعم، الفنان سمير صبري ضمن فعاليات قصر السينما حيث تم تكريمه وذلك ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر.



وتحدث سمير صبري عن مشواره السينمائي والذى كان محظوظا بالتعامل مع عدد من النجوم العمالقة في عالم الفن منهم عبد الحليم حافظ وفريد شوقي وفؤاد المهندس.



وعقب انتهاء الندوة عرض القصر فيلم "دموع صاحبة الجلالة" وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للصحفي الراحل موسى صبري، وقام بإنتاجه وبطولته الفنان سمير صبري وأخرجه عاطف سالم، وشارك فريد شوقي وأحمد مظهر ويحيى شاهين وسهير رمزي وشيرين ودينا.