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إزالة 2000 متر تعديات على نهر النيل بالمنوفية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:59 م
إزالة 2000 متر تعديات
إزالة 2000 متر تعديات على نهر النيل بالمنوفية
محمد امين
شن مجلس مدينة تلا، تحت إشراف خالد العرفي حملة مكبرة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحرم نهر النيل بنطاق المحافظة وبحضور العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا وقوة من مركز شرطة تلا.

حيث تم تنفيذ إزالة عدد كبير من التعديات بحملة مكبرة ضمن خطة الرقابة الجنائية بمديرية الأمن بالتنسيق مع إدارة هندسة نهر النيل لإزالة تعديات أراضى حرم نهر النيل بأشكال مختلفة ما بين عشش وأسوار وحجرات ومخازن واستراحات على أراضى حرم النهر بطنوب.

كما تم ازالة 8 حالات لمساحات قدرت بـ 2000 متر بناحية طنوب التابعة للوحدة المحلية بكفر ربيع وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المتعدين.

ومن جانبه شدد رئيس مركز ومدينة تلا على ضرورة المتابعة الدورية مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين.

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