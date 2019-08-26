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رياضة

تعادل إيجابي بين سيراميكا كليوباترا وأبو قير في أولى وديات برج العرب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:13 ص
لاعبو سيراميكا كليوباترا
لاعبو سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بين فريقي سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وجاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، وحاول كل مدير فني تنويع طرق اللعب، للوصول إلى أفضل طريقة وتشكيل، وانتهت المباراة بالتعادل حيث سجل هدف سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد حسني.

وكان الفريق خاض عدد من المباريات الودية في معسكر الإسماعيلية مع عدد من الفرق المصرية والسعودية، كما لعب أكثر من مباراة في القاهرة مع أندية الدوري الممتاز مثل وادي دجلة وانبي والإنتاج الحربي.

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