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رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: مباراة العربي الكويتي صعبة .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:14 ص
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
حسن العمدة
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية والفريق يتمتع بشعبية كبيرة.

وقال محمد مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية، الفريق يتمتع بشعبية كبيرة".

وأكمل محمد مصيلحي: "أثق في قدرة لاعبي الاتحاد على تقديم مباراة كبيرة أمام العربي، وإقبال الجماهير على حضور اللقاء غير عادي"، مختتمًا أن مباراة العودة ستقام يوم 27 سبتمبر بستاد الإسكندرية.

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