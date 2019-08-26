مباراة مصارعة بين المحتجين وقوات الأمن في هونج كونج.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمشاجرة بين محتجين في هونج كونج وقوات الأمن، التي تحاول فض الاحتجاجات في البلاد، ووصف البعض هذه المشاجرة بالمصارعة.





ويظهر في شريط الفيديو المنتشر أفراد من قوات الأمن في هونج كونج وهما يحاولوا قمع المتظاهرين بواسطة العصي، إلا أن المتظاهرين ردوا عليهم عبر العصي وبعض الأدوات الأخرى.





وتشهد هونج كونج تظاهرات عنيفة منذ فترة طويلة، وذلك اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والفساد، بالإضافة إلى تدخلات الصين في إدارة البلاد.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه من الأوضاع في هونج كونج، وهو ما ردت عليه الصين باعتباره تدخل في الشئون الداخلية، وطالبته بعدم التدخل في الوضع.