ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباراة مصارعة بين المحتجين وقوات الأمن في هونج كونج.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:40 ص
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
شريف سيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمشاجرة بين محتجين في هونج كونج وقوات الأمن، التي تحاول فض الاحتجاجات في البلاد، ووصف البعض هذه المشاجرة بالمصارعة.

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر أفراد من قوات الأمن في هونج كونج وهما يحاولوا قمع المتظاهرين بواسطة العصي، إلا أن المتظاهرين ردوا عليهم عبر العصي وبعض الأدوات الأخرى. 

وتشهد هونج كونج تظاهرات عنيفة منذ فترة طويلة، وذلك اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والفساد، بالإضافة إلى تدخلات الصين في إدارة البلاد. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه من الأوضاع في هونج كونج، وهو ما ردت عليه الصين باعتباره تدخل في الشئون الداخلية، وطالبته بعدم التدخل في الوضع. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى العودة لـ الصين.. اقتحام وتخريب مبنى برلمان هونج كونج.. فيديو

اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات في هونج كونج

بالغاز والمطاطي.. شرطة هونج كونج تفرق المحتجين في الصين .. فيديو

البيت الأبيض يرصد تحركات عسكرية صينية على حدود هونج كونج

شاهد..مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في هونج كونج

إلغاء جميع الرحلات في مطار هونج كونج.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

كسرت أنفه.. مصرية تعتدي على زوجها بالضرب في الكويت.. والشرطة تحقق

اخبار الرياضة.. الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من أفريقيا.. حريق في قناة الأهلي.. خليفة عامر حسين في المسابقات إنجليزي

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

أزمات في حياة شيري عادل .. انفصالها عن معز مسعود .. شائعة ارتباطها بـ محمد إمام و الفستان الشفاف

استقالة مذيعة جزائرية من الجزيرة القطرية وتعد بالكشف عن الأسباب

فتاة العياط ولغز شريحة الموبايل .. النيابة تستعجل سجل المكالمات وتقرير الطب الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

بعد غياب طويل.. شاهد إطلالة حورية فرغلي في أحدث ظهور

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة