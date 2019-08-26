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رياضة

بعد بطلان الهبوط.. الداخلية: اتحاد الكرة لم يحقق تكافؤ الفرص في الدوري.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:17 ص
من لقاء بيراميدز
من لقاء بيراميدز والداخلية
حسن العمدة
قال اللواء عثمان دسوقي، مشرف الكرة بالداخلية، إن النادي حصل على حكم من مركز التسوية باللجنة الأوليمبية ببطلان الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وتعتبر بداية على طريق التنفيذ.

وأضاف عثمان دسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد: "في البداية قدمنا مذكر موقع عليها 10 أندية تعبر عن احتجاجنا الرسمي عن جدول مباريات الدوري، وعدم تحقيق تكافؤ الفرص، لكن لم يتجاوب الاتحاد مع الشكوى".

وأوضح عثمان دسوقي، مشرف الكرة بالداخلية، أن النادي لجأ لمركز التسوية طبقا لقانون الرياضة الجديد، باعتبارها المسئولة عن تسوية المنازعات بين الأندية والاتحادات الرياضية، وفي النهاية حكمت المحكمة ببطلان هبوط أندية «الداخلية، والنجوم، وبتروجيت» من الدوري الممتاز.

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