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رياضة

مدرب الأهلي الجديد.. بين تسريب الأسماء والاتفاق الخفي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:01 ص
الأهلي
الأهلي
أحمد هاني
لايزال اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي في حيرة بين الجماهير الحمراء، حتى وسائل الإعلام المحلية التي تخرج كل يوم باسم مدرب جديد مع العنوان الموحد "الإعلان خلال ساعات"، لكن يبقى إدارة الخطيب محط أنظار الرأي العام في انتظار الإعلان عن الاسم وهو ما يضع المسئولين في القلعة الحمراء تحت ضغط.

ويبدو من خلال الأسماء التي تم طرحها أن الأهلي يريد تحقيق معادلة صعبة في اختيار المدرب، خاصة التعاقد مع مدرب ذي خبرة في الشرق الأوسط واسم يرضي الجماهير ويتحمل للضغوطات التي ستواجهه بطبيعة الحال ، لكن هذة المقومات تصطدم بلغة الوكلاء "سعر السوق" وهي المبالغ الطائلة التي يطلبها المدرب.

بعض المدربين الذين تفاوض معهم الأهلي إلا أن أسباب رفضهم كانت مالية لكن هناك بعض الأزمات التي تمنع تدريبهم الفريق الأحمر، حتى لو تم الإتفاق على الجانب المادي، مثل زوران ماميتش الذي دخل في نزاع قضائي ببلاده بسبب الضرائب، ولا يستطيع السفر في الوقت الحالي لتولي تدريب الأهلي.

إضافة للبرتغالي خيسوس، الذي وقع عقدا مع فريق فلامنجو البرازيلي ولن يتمكن من فسخ التعاقد للقدوم إلى مصر، وأيضا المدرب الإسباني كيكي فلورانس، الذي رفض العودة للتدريب حاليا مفضلا الحصول على فترة من الراحة، بينما رفض فيليكس ماجات فكرة التدريب في القارة الإفريقية خلال الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحيفة قد ربطت بين اسم باولو دوراتي المدرب صاحب الـ50 عامًا وبين النادي الأهلي بقوة في الفترة الأخيرة إلا أن الأخير خرج وأكد أنه لم يتلق أي عرض رسمي من إدارة الأهلي حتى الآن.

وقد يربط المتابعون أن الأهلي يملك سمة عدم الإفصاح عما هو قادم ، حيث نفس الأمر تم مع مارتن لاسارتي الذي لم يتم تسريب اسمه نهائيا طوال فترة المفاوضات فيوجد أسماء كبيرة معروضة على طاولة الأهلي خاصة من المدرسة الإسبانية لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن .




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