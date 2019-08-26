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فن

أبو يطرح أغنيته الجديد عيش يا قلبي.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:25 ص
أبو
أبو
آيه عاطف
طرح الفنان أبو، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "عيش يا قلبي"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وحققت الأغنية أكثر من 30 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات فقط من طرحها، كما لاقت إعجاب جمهور أبو، لما تحمله الأغنية من أمل وتفائل، وهي كلمات "أبو" بالمشاركة مع محمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو، وهي من إخراج فادى حداد.

يذكر ان أبرز أعمال أبو الفنية أغنية "3 دقات"، والتي حققت نجاح كبير جدا وقت طرحها في الأسواق.

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