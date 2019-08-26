جمال علام: يجب على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء الهبوط في الدوري.



قال جمال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "لابد من عودة بتروجت والنجوم والداخلية للدوري الممتاز".



وواصل: "على اتحاد الكرة تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم مع زيادة عدد الهابطين في الموسم المقبل إلى 6 فرق".

