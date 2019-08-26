الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع عسكرية بغزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي المحتلة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة المحاصر على مناطق في جنوب إسرائيل.



وذكر أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنين من الصواريخ المطلقة من القطاع، مشيرا إلى صفارات الإنذار اعترضت اثنين منها.



جاء ذلك وسط توترات في المنطقة، عقب الهجمات التي شنها جيش الاحتلال على بعض المناطق في كلا من العراق وسوريا ولبنان.