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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو في الصدارة وبداية متعثرة لـ ميلان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:38 ص
ميلان
ميلان
أحمد هاني
نتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولي من الدوري الإيطالي، بـ 7 مباريات أمس مع تبقي مباراة وحيدة في اليوم الاختتامي للجولة والتي تقام اليوم بين إنتر وليتشي.

مباريات الدوري الإيطالي
ويتصدر لاتسيو قمة الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، ثم نابولي في المركز الثاني واتلانتا في المركز الثالث وتورينو في المركز الرابع ويوفنتوس في المركز الخامس وأودينيزي في المركز السادس وبريشيا في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط ثم روما وجنوى وفيرونا في المراكزا الثامن والتاسع والعاشر على التوالي برصيد نقطة وحيدة.

ونجح فريق جنوى في تعادل مع روما بنتيجة 3 – 3، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "اولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، بينما خسر ميلان، من ضيفه أودينيزي في أولى مبارياته بالموسم الجديد بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأحد على ملعب "الفريولى"

وجاءت نتائج باقي المباريات على النحو التالي:

كاليارى 0 – 1 بريشيا

تورينو 2 – 1 ساسولو

فيرونا 1 – 1 بولونيا

سبال 2 – 3 أتلانتا

سامبدوريا 0 – 3 لاتسيو

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كاملا كالاتي بعد نهاية مباريات اليوم:

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