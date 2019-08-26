جمال علام: التجاهل وراء غضب الجمعية العمومية من اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن الجمعية العمومية للجبلاية، ليس لديها أي أزمة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



قال جمال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجمعية العمومية غاضبة من تجاهل دورها قبل تعيين اللجنة المؤقتة.



وتابع جمال علام: "وزير الرياضة كان عليه التدخل وحل الأزمة واحتواء غضب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة"، مشيرًا إلى أن اللجنة ليس لديها رغبة في تشكيل اللجنة المؤقتة.



وواصل أنه كان يمكن عقد اجتماع جمعية عمومية بقيادة المدير التنفيذي السابق اللواء ثروت سويلم، من أجل تعديل اللائحة وتوضيح الصورة للجمعية العمومية في حضور وزير الرياضة.