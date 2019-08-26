أعراض تحذيرية لا تغفليها مؤشر للإصابة بأمراض القلب

عادات صحية تقومين بها تدمر صحة قلبك وتجعلك أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية إليك أبرزها يقدمها موقع " inminutes.com



1. زيادة الوزن:

زيادة الوزن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا كنت تهتم بصحة قلبك ، يجب عليك استشارة أخصائي التغذية لمساعدتك في تخطيط نظام غذائي مناسب.



2.الكسل وقلة الحركة:

قلة النشاط والجلوس لمدة طويلة يزيد مستويات الكولسترول السيئة وضغط الدم ، مما يؤثر على قلبك عليك الحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا لتفادى الأصابة بأمراض القلب ..



3. التدخين:

يؤدي التدخين إلى مضاعفة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لأن النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر والأوعية الدموية الضيقة و تعود الأوعية الدموية إلى شكلها الصحي عند الإقلاع عن التدخين.



4. افحصى قلبك:

إذا كان لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب يجب عليك إجراء فحص منتظم لسكر الدم والكوليسترول وضغط الدم حتى تتمكن من علاج أي حالة بمجرد ظهورها. إذا لم يكن لديك تاريخ عائلي ، فمن الضروري إجراء فحص كل 5 سنوات على الأقل.



5. التعب وألم في الصدر:

لا يمكن استبعاد أعراض مثل التعب وألم الصدر وضيق في التنفس دون سبب واضح وألم في الظهر أو الذراعين أو الكتفين أو الفك أو الرقبة. إذا واجهت أيًا من تلك الأعراض ، فيجب عليك التوجه إلى غرفة الطوارئ على الفور.