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رياضة

دعوة من الترجي لـ محمد صلاح.. تعرف على السبب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد هاني
كشفت تقارير إعلامية تونسية، منذ قليل عن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالمباراة المئوية التي يقيمها نادي الترجي بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي.

وحسب ما ذكره موقع "الصريح أونلاين"، أن رابطة الترجي سيقوم بتوجيه دعوة للعديد من نجوم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل ويأتي رأسهم محمد صلاح ".

يذكر أن الترجي يشارك النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا.

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