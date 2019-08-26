رئيس الجبلاية السابق يكشف حقيقة إجبار ثروت سويلم على الاستقالة

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، حقيقة إجبار اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للجبلاية على الاستقالة من منصبه.



قال جمال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تواصلت مع ثروت سويلم واستفسرت منه عن حقيقة الأمر وأكد لي أن هذا الحديث غير حقيقي بالمرة وأنه استقال بعدما وجد توجهًا لتغيير اللجان الموجودة وبالتالي فضل الرحيل".



وتابع جمال علام أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قدم استقالته لأنه شعر أنه ليس له دور، وتواصل معه أيضًا وأبلغه أنه قدمها منذ يومين.



وحذر جمال علام اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة من مبدأ تصفية الحساب، وطلب بالدمج بين الوجوه القديمة والجديدة.

