اخبار الفن .. محمد رمضان يعتدي على جمهوره .. و60 ألف جنيه سعر تذاكر حفل تامر حسنى

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بدأت بخناقة وانتهت بسجدة .. 5 مشاهد مثيرة من حفل محمد رمضان بالساحل.. فيديو وصور
أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا وشهد الحفل 5 أفعالا مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.
أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد
نشرت الفنانة أنغام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حصول زوجها الملحن أحمد إبراهيم على جائزة جلوبل ميوزك أوورد عن أغنية "حالة خاصة جدا".
مفاجأة .. تذاكر حفل تامر حسني بـ 60 ألف جنيه
أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسنى عن آخر الاستعدادات والمقرر إقامته يوم الجمعة القادم بالميوزيك أرينا بمجمع الماسة الفندقي بمدينة العلمين الجديدة ليكون الحفل الختامي لصيف 2019 بالساحل الشمالي.
محمد رمضان يعتدي على جمهوره بـ حفل الساحل الشمالى.. فيديو جديد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلى اليوتيوب مقطع فيديو من حفل محمد رمضان فى حفلته الاخيرة التى اقيمت فى الساحل الشمالى والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني.. لماذا حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية ؟
يواصل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني تحقيق أعلى الإيرادات منذ عرضه فى موسم عيد الأضحى، حيث تجاوزت 88 مليون جنيه فى شهر تقريبا ليحتل المركز الأول من حيث الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، وهو رقم لم يصل إليه أي فيلم قبل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني .
أزمات في حياة شيري عادل .. انفصالها عن معز مسعود .. شائعة ارتباطها بـ محمد إمام و الفستان الشفاف
فشلت جميع المحاولات لاستمرار زيجة الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود لتكتب السطور الأخيرة في قصة حب تحدت المجتمع والمعايير الثقافية والاجتماعية بعدما تزوج رجل دين من فنانة.
بدأت بخناقة وانتهت بسجدة .. 5 مشاهد مثيرة من حفل محمد رمضان بالساحل.. فيديو وصور
أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا وشهد الحفل 5 أفعالا مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.
أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد
نشرت الفنانة أنغام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حصول زوجها الملحن أحمد إبراهيم على جائزة جلوبل ميوزك أوورد عن أغنية "حالة خاصة جدا".
مفاجأة .. تذاكر حفل تامر حسني بـ 60 ألف جنيه
أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسنى عن آخر الاستعدادات والمقرر إقامته يوم الجمعة القادم بالميوزيك أرينا بمجمع الماسة الفندقي بمدينة العلمين الجديدة ليكون الحفل الختامي لصيف 2019 بالساحل الشمالي.
محمد رمضان يعتدي على جمهوره بـ حفل الساحل الشمالى.. فيديو جديد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلى اليوتيوب مقطع فيديو من حفل محمد رمضان فى حفلته الاخيرة التى اقيمت فى الساحل الشمالى والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني.. لماذا حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية ؟
يواصل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني تحقيق أعلى الإيرادات منذ عرضه فى موسم عيد الأضحى، حيث تجاوزت 88 مليون جنيه فى شهر تقريبا ليحتل المركز الأول من حيث الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، وهو رقم لم يصل إليه أي فيلم قبل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني .
أزمات في حياة شيري عادل .. انفصالها عن معز مسعود .. شائعة ارتباطها بـ محمد إمام و الفستان الشفاف
فشلت جميع المحاولات لاستمرار زيجة الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود لتكتب السطور الأخيرة في قصة حب تحدت المجتمع والمعايير الثقافية والاجتماعية بعدما تزوج رجل دين من فنانة.