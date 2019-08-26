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أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية تطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة بقطاع غزة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:07 ص
إطلاق النار على طائرة
إطلاق النار على طائرة إسرائيلية
القسم الخارجي
كشفت شبكة قدس الفلسطينية عن إطلاق عناصر من الفصائل الفلسطينية النار على طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة" من طراز "كواد كابتر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجمات عبر الطائرات الحربية على مواقع عسكرية بقطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على الأراضي المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال تصدي منظومة القبة الحديدية لـ3 صواريخ أطلقوا من قطاع غزة صوب الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك عقب العمليات العسكرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والعراقية والسورية على مدى اليومين الماضيين.

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