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رياضة

جريزمان عن هدفه في بيتيس: أريد تقليد ميسي.. وهذا سر الاحتفال

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:02 ص
احتفال جريزمان
احتفال جريزمان
أحمد هاني
علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على تسجيله أول هدفين له بقميص برشلونة في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي فاز بها البرسا بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو".

وقال أنطوان جريزمان في تصريحات ما بعد المباراة: "بعد خسارة المواجهة السابقة أمام أتليتك بلباو كانت هناك بعض التعليقات والانتقادات على أدائي مع الفريق لذلك كان يجب أن أتدرب جيدا طوال الأسبوع للظهور بشكل جيد أمام بيتيس ونجحت في ذلك".

وعن غياب ميسي سواريز وديمبيلي رد قائلا: "بالتأكيد افتقدناهم وهم لاعبين مميزين ومع ذلك تقدمنا خطوة للأمام، وبدون شك الأهداف والتمريرات الحاسمة تعود إلى مجموعة العمل بالكامل".

وأخيرا انتقل للحديث عن هدفه الثاني في المباراة قائلا: "كنت أشاهد ميسي وهو يسجل مثل هذا الهدف في التدريبات كثيرا لذلك كنت أريد تقليده ومحاكاة هذا الهدف وبالفعل نجحت في ذلك".

وعن سبب الاحتفال بهذة الطريقة قال: "أتابع دائما نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس وأذهب لمشاهدته في الولايات المتحدة وكنت أريد تقليد احتفاله".

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