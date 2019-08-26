مدرب المنيا: قدمنا مباراة قوية أمام الطلائع وجميع اللاعبين على قدر المسئولية.. صور

قال سمير كمونة المدير الفني لفريق المنيا إن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافسه طلائع الجيش، وكان الاقرب إلى تسجيل الأهداف ، بالاضافة لعدم احتساب ركلتين جزاء لصالح الفريق المنياوي كانتا قد تغير من مجريات المباراة.



وأضاف سمير كمونة أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وجميعهم ملتزمون بالتكليفات قبل المعسكر وبعد بدأه، مشيرًا إلى أن الشكل العام للفريق أكثر من رائع يضم مجموعة لاعبين مميزين قادرين على تحقيق المنافسة في الموسم الجديد والصعود.



كما أوضح المدير الفني للمنيا أن مستوى اللاعبين يتصاعد بشكل ملحوظ وظهر ذلك في مباراة طلائع الجيش، وقدموا مستوى أفضل من مبارايات الجونة والقوصية الأخيرتين، مؤكدا أننا نقدم مباراة بها اتزان وهجوم حيث نلعب بطريقة ( 4-2-2-2 ) وفي بعض الأحيان نلعب بطريقة ( 4-3-3 ) .



اختتم سمير كمونة تصريحاته بان هناك التزام قوي من عناصر الفريق في النواحي الخططية، ولا يوجد فرق بين لاعب اساسي أو احتياطي ، فجميع المشاركين في المباراة لا نشعر بأن هناك اختلاف بين مراكزهم عند إجراء التبديلات لقرب مستوى اللاعبين وارتفاعه منذ بدء فترة الاعداد وتنفيذ الخطط بشكل جيد.



من جانب آخر قدم الدكتور محمد عليان مدير الكرة الشكر لجميع اللاعبين على الالتزام الذي يشهده المعسكر، مشيرًا إلى أنه تم وضع لوائح قوية تساعد على تحسين المنظومة بالنادي خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم الصعود، وهناك روح قوية بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين، وهذا ما انعكس بالايجاب على شكل الفريق وتحسن مستواه.



وأشار الدكتور محمد عليان إلى أن اقامة الفريق جيدة بشكل كبيرة وجميع اللاعبين راضون عنها، بالإضافة إلى التدريبات على ملعب استاد القاهرة، وخوض مبارايات أخرى خلال الأيام المقبلة أمام فريق السويس، ومباراة أخرى يوم الخميس ، وتُختتم مباريات المعسكر بمباراة أخرى يوم السبت جاري تحديدها.



وكان قد تغلب فريق طلائع الجيش، مساء الاحد، على فريق المنيا بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة، وقدم فريق المنيا مباراة قوية على عدة فترات، وشهد الشوط الثاني استحواذ لاعبي المنيا على مجريات الامور واضاعة عدة أهداف.



وبدأ سمير كمونة المدير الفني للمنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين ( حارس مرمى) - احمد رجب - برسوم محروس - كاستيلا - سايكو - داوودا - بدوي - مصطفى كازلوف- الشوبكشي - عمرو فيرون - مصطفى الافريقي.



بينما تمت عدة تغييرات خلال الشوط الثاني شارك خلالها عدد كبير من اللاعبين وهم عبد الكافي رجب حارس المرمى، و شعبان عبدالحميد، ومحمد شديد ، واحمد عصام.



كما شارك ايضا عباس مصطفى وكامل احمد، وعمرو عثمان، و صالح موسى، محمد آدم، محمد محسن ، و محمد ايمن.



وفي ختام اليوم اجتمع الجهاز الفني مع اللاعبين عقب العشاء ، وقدم لهم الشكر على مباراة اليوم، وشدد على ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الأمر الذي ينعكس على الفريق بتحقيق الفوز في المباريات الرسمية.

