أنسو فاتي.. قصة ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة بموافقة والده

علق أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني، امتنانه للفرصة التي تحصل عليها، للمشاركة في المباراة التي جمعت البرسا مع ريال بتيس والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بخمسة أهداف لهدف.



وصرّح أنسو فاتي بعد المباراة: "بصراحة كنت متوترا للغاية، ولكني لا أملك سوى كلمات الشكر للنادي والمدرب والجماهير التي استقبلتني بترحاب كبير".



ويبلغ أنسو فاتي الذي لعب 12 دقيقة مع برشلونة 16 عاما و298 يوما، بفارق 18 يوما عن فيسنس مارتينز الذي شارك في مباراة ضد ريال مدريد عام 1941.



وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليجا" قد طلبت قبل اشتراكه في المباراة موافقة والدي فاتي، لأنه تحت سن الثامنة عشرة.



ثقة برشلونة لم تتوقف على إشراك اللاعب فقط بل، تم تجديد عقده موهبة "جوهرة" أكاديمية لاماسيا مؤخرا مع الفريق حتى عام 2022.