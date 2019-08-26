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رياضة

كيف تحدى مدرب بولونيا السرطان.. غادر المستشفى ليقود 90 دقيقة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:00 ص
المدرب الصربي خلال
المدرب الصربي خلال مباراة أمس
أحمد هاني
تواجد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة فريقه مع فيرونا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما غادر المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم .

وأعلن النادي قبل صافرة البداية أن المدرب الصربي صاحب الـ 50 عاما، الذي قال إنه يعاني من مرض خطير لكن تعهد بالفوز بمعركته ضده، "سيغادر المستشفى ليقود الفريق أمام فيرونا".

ويعاني المدير الفني الصربي، من مرض سرطان الدم، وغادر المستشفى اليوم لأول مرة منذ أسابيع، بعد تلقيه العلاج الكيميائي.

كيف تحدى مدرب بولونيا السرطان.. غادر المستشفى ليقود 90 دقيقة

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