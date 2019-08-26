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هيئة الحوار الوطني بالجزائر تلتقي وفدا من نشطاء ولايات الغرب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:12 ص
هيئة الحوار الوطني
هيئة الحوار الوطني بالجزائر
أ ش أ
التقت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، أمس الأحد، وفدا من نشطاء الحراك الشعبي بأربع ولايات في الغرب.

وقالت هيئة الحوار - في بيان - إن لجنتها المكلفة بالشباب والمرأة والمجتمع المدني تحت إشراف كريم يونس منسق الهيئة، وجميع أفراد اللجنة التقوا ممثلين عن ولايات وهران وتيارت وتلمسان وسيدي بلعباس الذين قدموا جملة من الاقتراحات للخروج من الأزمة من بينها إطلاق سراح معتقلي الرأي من شباب الحراك، ورحيل الحكومة.

كما طالب الوفد بتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان نزاهتها.

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