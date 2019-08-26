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فن

لؤي يستعد لطرح نفسي أجرب من ألبومه القادم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:20 ص
لؤي
لؤي
آيه عاطف
يستعد الفنان لؤي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "نفسي اجرب"وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

"نفسي اجرب" كلمات الشاعر طارق درويش، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد شفيق، ومكساج أحمد جودة.

يذكر أن أبرز أغاني لؤي، الفنية كل من أغنية "أنا كدة"، و"نقابل ناس" ،و"الدنيا تخوف"، و"كلمة منك"، و"بحبك"، و"قلبت الدنيا"، و"إرجع يا زمان"، وغيرها العديد من الأغاني.

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