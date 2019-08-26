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واتس آب يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
لطالما ظل تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب الأكثر وشهرة حيث يستخدمه 1.5 مليار شخص حول العالم، ومن وقت لآخر يفاجىء واتس آب مستخدميه بميزات جديدة أحدثها، هى التحكم فى أصدقائك لمشاهدة الحالة الخاصة بك "status".

وبحسب صحيفة اكسبريس البريطانية، يتيح لك واتسآب من تسمح لهم بمشاهدة حالتك، ومن تمنعهم من ذلك، بعدما كان الحل الوحيد فى السابق هو الذهاب إلى الإعدادات واختيارها يدويًا كل مرة.

ولكن مع الميزة الجديدة المنتظر طرحها يمكنك بكل بساطة اختيار من يشاهد حالتك بضغطة واحدة، الأمر الذي سيسهل استخدام التطبيق أكثر وأكثر.

وبالرغم من إعلان مارك زوكيربرج مؤسس فيسبوك ومالك واتس آب وانستجرام أن التحديث سيصدر بحلول عام 2020، إلا أن النسخ التجريبية للتحديث احتوت على الميزة، ولكن اقتصر جمهور المستفيدين منها على المطورين فقط.

وهو إعلان مسبق لباقي المستخدمين لكى يكون على انتظار التحديث المنتظر قريبًا لمنصتي أندرويد وآيفون.

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