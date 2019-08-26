مصرع سائق وإصابة شخص آخر بحادث تصادم بإيتاى البارود

لقي سائق مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين كما أصيب شخص آخر بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع بالقرب من قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي فر قائده هربا عقب الحادث .



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن إصابة "محمد علي حجاج" 38 عاما، مقيم بقريه لقانة بمركز شبراخيت، وأصيب "أحمد علي عبدالقادر" 37 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق الجرار، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.