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حوادث

يا فرحة ما تمت.. رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:39 ص
رصاصة طائشة تصيب
رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية
احمد علي
شهدت قرية كفور بلشاى بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة عريس فى ليلة زفافه، بطلق ناري بالقدم من أحد المدعوين بحفل زفاف أثناء إطلاقه اعيرة نارية تحية المعازيم.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم مركز كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة محمد سمير عريس مقيم قرية اكوة الحصة فى ليلة زفافه بطلق ناري فى أحدى القرى السياحية عن طريق الخطأ من أحد المدعوين بذات القرية.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل العريس المصاب الي مستشفي كفرالزيات العام، لتلقى العلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه للتحقيق.

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