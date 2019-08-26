قلعة صلاح الدين تتصدر المشهد الإبداعي.. والجمهور وسام شرف مهرجانها الـ28

انتصفت فعاليات الدورة ٢٨ من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر وتصدر الحصن الخالد المشهد الإبداعي فى مصر حيث نجحت العروض المتتالية فى اجتذاب أعداد غفيرة من الجمهور مثلت وسام الشرف للمهرجان والثقافة المصرية باعتباره أحد أذرعها القوية لتنفيذ الخطة الرامية الى تنمية الوعى وبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.



ومع انطلاق الليلة الثامنة وبين أبيات القصائد الصوفية والابتهالات وعبارات المناجاة الإلهية والمدائح النبوية تعبد الشيخ ياسين التهامى فى محراب الفن واستنبت أجواء روحانية سمت بوجدان مريديه الذين حضروا من مختلف أرجاء القاهرة والمحافظات المصرية سعيا لنيل جرعة فنية تطمئن النفس وتهذب المشاعر وتحقق لهم ما أرادوا.



ثم ظهر النجم هشام عباس وبعد أن استقبله الحضور بالحفاوة والترحاب استعرض البوم ذكريات أعماله الشهيرة بايقاعاتها المميزة وتغنى من ريبرتواره ب يا انا يا اما مفيش، وانا اعمل ايه، عمال يحكي لى عنها ، عينى ، تعالى ، زمان وانا صغير ، شوفى ، حبيتها ، حلال عليك ، تتر مسلسل حمادة عزو ، نارى نارين ، فينه وغيرها .