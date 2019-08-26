محمدي يتعاون مع الفنانة فلة الجزائرية في أغنية جديدة

يتعاون الملحن محمد محمدي، مع الفنانة فلة الجزائرية في أغنية جديدة، من المفترض أن تقوم بطرحها خلال الفترة القليلة القادمة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".



وقدمت فلة، على مدار مشوارها الفني العديد من الأغاني المميزة منها بستان الفل، وكيف اجازيك، وأهل المغنى، وولا حتى ثانية، وأنت حبيبي، وكان زمان، وغيرها.



كما قدم محمدي، العديد من الألحان للأبرز النجوم، منهم "بعدنا ليه" لحماقي و "طول مانت بعيد" لأنغام، و"أول يوم في البُعد" لعمرو دياب.