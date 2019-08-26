كانت ساعة شيطان .. اعترافات مثيرة لـ قاتل نجل عمته بالبحيرة

اعترف عامل زراعي أمام المستشار رامى حيدر مدير نيابة كوم حماده بارتكابه لجريمة قتل ابن عمته قائلًا : "كانت ساعة شيطان انا معرفش عملت كده ازاى انا ندمان على قتل نجل عمتى وحرمان أولاده من والدهما".



وكشفت التحقيقات قيام المجنى عليه "خالد. ص"بالذهاب إلى نجل عمته "إبراهيم. ع" لمعاتبته على قيامه بقص شعر نجله فنشبت بينهما مشاجرة على إثرها قام الثانى بالتعدى على المجنى عليه بسكين حتى سقط قتيلا ، قرر المستشار رامى حيدر مدير نيابة كوم حمادة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل نجل عمته بسبب لهو الأطفال.



ترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول عامل زراعي للمستشفى العام مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "إبراهيم. ع" بالتعدي على نجل عمته "خالد. ص" بسلاح أبيض "سكين"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا بسبب قيام المتهم بقص شعر نجل المجنى عليه ردا على قيام نجل الأول بقص شعر نجله، مما أثار حفيظة المجنى عليه، وذهب إلى المتهم ، لمعاتبته فنشبت بينهم مشاهدة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات بسكين حاد كانت بحوزته وتوفى متأثرا بإصابته.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.