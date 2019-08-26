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فن

#محمد_رمضان يثير الجدل عبر تويتر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:23 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
شروق حمدى
تصدر #محمد_رمضان موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس بعد موقفه الهمجي بتعديه على جمهور من اخر حفلاته بالساحل الشمالى، ولم يكن هذا الحدث الذي اثار جدل رواد موقع تويتر، و لكن ظهور بقميص شفاف أثار غضب جمهور ولم ينل اعجابهم على الإطلاق ومن ناحية اخرى قيامه بالسجود على خشبة المسرح اثناء الحفلة كان من اكثر المشاهد استفزازا بالنسبة لجمهوره.

وجاءت ابرز التغريدات كالاتي:

سجود لله و انت لابس كده..؟؟
تاجر رخيص #محمد_رمضان
#محمد_رمضان العيب فيمن حملوه على الاعناق !

ما فيش اي مشكلة ان قميص محمد رمضان يبقى موضة بين الشباب من جميع الاعمار والطبقات، والشباب الملتزم ممكن يلبس تحتيه بادي كارينا #محمد_رمضان

مش هما اشترطوا عليه يلبس أهو جالهم لابس من غير هدوم #محمد_رمضان

ربنا يرحمنا من كميه التناقض اللي انت عايش فيها وفاكره نجاح ..
#محمد_رمضان

يذكر أن الحفل شهد أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل الشمالي والعدد تخطى الـ١٥٠ ألف معجب.

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