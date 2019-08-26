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حاولت تنقذه فماتوا الاتنين.. مصرع طالبة وشقيقها في غرفة صرف صحي بسوهاج

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:45 ص
مصرع طالبة وشقيقها
مصرع طالبة وشقيقها في غرفة صرف صحي
خالد رياض
حاولت طالبة إنقاذ شقيقها الأكبر الذي سقط في غرفة صرف صحي بمنزلها بأخميم، إلا انها لم تتمكن وغرقت معه.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من المستشفي المركزي بوصول كلًا من "أحمد. ك. ك" ١٨ عاما طالب ويقيم بندر اخميم "جثة هامدة"، شقيقته إسراء، ١٥ عاما طالبة وتقيم بذات الناحية "جثة هامدة".

وبسؤال والدهما "كمال. ك. ا" ٤٩ عاما صاحب معمل تصنيع مخللات بدائرة المركز، قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل سقط الأول داخل غرفه صرف صحي واثناء قيام الثانية بمحاولة أنتشاله سقطت معه وتوفي، ونفي الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر محضر بالواقعة.

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