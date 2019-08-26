تعرف على حقيقة عودة إليسا للغناء مرة أخرى

نفت الفنانة إليسا، فكرة رجوعها للفن مرة أخرى، وذلك من خلال سخريتها على تويتة لأحد متابعينها على "تويتر" تفيد بعودتها للفن، خلال عقد جديد تم توقيعه مع شركة "روتانا" لمدة سنة، حيث قال المتابع :"عادت إليسا إلى بيروت بعد توقيعها العقد الجديد مع روتانا، الذي وهو إنتاج ألبوم وحيد يتضمن 10 أغاني وتصوير كليب واحد للألبوم، ومدة العقد سنة واحدة فقط".



بينما علقت إليسا، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة : "أضحكتني"، وهو التعليق الذي يؤكد عدم نيتها للتراجع عن القرار في الوقت الحالي.



يذكر أن آخر ألبومات إليسا الغنائية البوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدا وقت طرحه، بينما تستعد الفترة الحالية لطرح البومها الجديد والاخير في مسيرتها الفنية.