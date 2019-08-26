حظك اليوم الاثنين 26/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اهتم أكثر بصحتك

برج القوس يعشقون التنزه والسفر ومن صفات برج القوس حب الزيارات وعدم الرغبة فى الجلوس في البيت و قد تبدو أحيانا الزوجة التي تنتمي إلى برج القوس مكتئبة بعض الشيء ويقدم "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لبرج القوس، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، ومن مشاهير برج القوس مايلي سايرس.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:



رغم الضغوط، عطارد بمنزل الحظ يمدك بالشجاعة والإصرار ويساعدك ذلك أن تتغلب على المعوقات.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:



برج القوس اليوم على الصعيد العاطفى والمالى القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك بوضع ميزانية محددة كي تتغلب على المتاعب ويجب أن تغذي عقلك بكل المعلومات المتاحة.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:



أنت يحتاج إلى الأهتمام أكثر بصحتك وسط مشاغلك اليوميه



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس:



ستحقق فى مجال العمل الكثير من النجاحات لكن فى المقابل فى مجال الصحة تحتاج إلى مراجعة طبيبك من وقت لآخر ولا تتجاهل أوجاعك.