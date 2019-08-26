المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي.. اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.



وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من ١٩ إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه إلتزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعقد سنويًا على شاطئ البحر الأحمر، للقاء السينمائيين المصريين والعرب والدوليين في نهاية سبتمبر من كل عام، وقد حقق نجاح كبير جدا في دورتيه الأولى والثانية.