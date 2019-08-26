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رياضة

اليوم.. فراعنة اليد تواجه نيجيريا في ربع نهائي الألعاب الأفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:25 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حسام الحارتي
يواجه اليوم منتخب مصر لكرة اليد نظيره النيجيري في إطار ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب.

وحقق المنتخب المصري لكرة اليد للشباب انتصارا كبيرا في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي غينيا وزامبيا ، لنهي قطار الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة الأولى في لقاء اليوم أمام منتخب المغرب.

واستطاع منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحقيق الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة "32-27 "، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار المجموعة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية.

وتصدر منتخب مصر لكرة اليد المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط ، ليضمن التأهل إلي دور ال 8 عقب اقصاء المغرب.

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