موجز التوك شو.. بمشاركة السيسي.. زعماء قمة السبع يلتقطون الصور التذكارية.. الصحة: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى علاج فيروس سى.. تعرف على مشكلة ترخيص فندق الكلاب بالبحر الأحمر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



بمشاركة الرئيس السيسي.. زعماء قمة السبع يلتقطون الصور التذكارية.. فيديو





التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الدول المشاركة في قمة السبع الصور التذكارية ، عقب انتهاء جلسات اليوم ، وحفل العشاء الذي أقامه الرئيس الفرنسي .



الصحة: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى علاج فيروس سى



قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن رئيس منظمة الصحة العالمية أشاد بمبادرة 100 مليون صحة على أنها من أفضل المبادرات التى شهدها العالم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"منظمة الصحة العالمية أوصت بنشر تجربة الدولة المصرية فى علاج مرضى فيروس سى ضمن مبادرة 100مليون صحة".



وأشار إلى أن زيارة تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا جميعا.



ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة، والمادة المستخدمة في المسح الطبي والنتائج الخاصة بالمبادرة وحصلت مصر على وثيقة بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في جميع دول العالم وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به.



هاني شاكر: أتمنى من دار الأوبرا عمل مهرجانات بالمحافظات.. فيديو



أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته البالغة بانعقاد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، قائلا إن المهرجان أثبت وجوده الفترة الماضية، ويُثبت حاليا وجوده في دورته الحالية، متمنيًا أن يستقطب المهرجان مطربين عرب خلال دوراته المقبلة.



وأضاف "شاكر"، خلال تقرير له مع فضائية ten أن مهرجان القلعة الدولي يقام في مكان ساحر، كما أن جمهوره رائع للغاية، معربًا عن تمنياته في وجود أكثر من مهرجان موسيقي في مصر، لافتا إلى أن مصر تُعد بلد للفن في العالم العربي.



وتابع الفنان هاني شاكر "أتمنى من دار الأوبرا أن يقوموا بعمل مهرجانات تانية في محافظات مصر كلها.



وأشار الفنان هاني شاكر أن تلك المهرجانات يجب أن يكون فيها مطربين عرب يشاركونا فرحتنا، ومعظم الحضور أعمار سنية مختلفة، فيه تواصل أجيال مستمر".



تعرف على مشكلة ترخيص فندق الكلاب بالبحر الأحمر .. فيديو





غرفة الدواء تفجر مفاجأة: إعادة تدوير وتعبئة الأدوية تتم في مصانع بير سلم.. فيديو



كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، حقيقة إعادة تدوير الأدوية، التي تهدد حياة المصريين، ومخاطرها على صحة الإنسان.



وقال "رستم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية"الحدث اليوم"، إنه يجب احترام تاريخ صلاحية الدواء المدون على المنتج.



وأشار إلى أن الصيدلي يقوم بجمع الدواء المنتهي الصلاحية لكي يسلمه للشركة المصنعة، ونتيجة غياب الفواتير لدى الصيدليات نشأت مشكلة كبيرة في السوق المصري، وهي أن الصيدلي أصبح لديه أدوية من رأس ماله الخاص، وعندما يخاطب الشركات تطلب منه الفاتورة الدالة على الشراء.



وأضاف أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة عملية إعادة تدوير وتعبئة الدواء في مصانع يطلق عليها مصانع "بير السلم"، ويتم طرحها في الأسواق كأدوية منتجة من المصانع الأصلية، بتواريخ صلاحية جديدة، معقبا: «هذا يعتبر من ضمن الغش الدوائي، الذي يجرمه القانون».



وأردف أن أزمة نقص الدواء ليست بجديدة لأن الدولة اعتمدت بشكل كبير على الاستيراد، موضحا أن القانون لا يزال يتعامل مع الغش التجاري كونها جنحة وليست جريمة، مؤكدا أنها تعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد، لأنها قد تودي بحياة مريض.



حقوقي: مشاركة مصر في قمة السبع يعكس أهميتها ودورها العالمي.. فيديو



قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن مشاركة مصر في قمة السبع المنعقدة في فرنسا، تعكس مدى أهمية مصر ودورها الفعال سواء على المستوى العالمي أو المحلي.



وأضاف نصري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية«dmc»، أنه من الملاحظ خلال زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية محاولة بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة النيل من تلك الزيارات من خلال تشويه سمعة الدولة المصرية في الخارج .



وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن تلك المحاولات تلقي طريقها الى الفشل، وذلك بسبب ثبات القيادة السياسية ومدى العلاقات الطيبة مع كافة الدول هذا بالإضافة الي قيمة مصر في العالم.