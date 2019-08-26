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فن

هشام عباس يتألق في حفل مهرجان محكى القلعة.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:29 ص
هشام عباس
هشام عباس
آيه عاطف
أحيا الفنان هشام عباس، مساء أمس الأحد، حفلًا غنائيًا ضخما، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري ضخم، حيث قدم العديد من الاغاني الخاصة به وسط تفاعل الحضور.

يأتى ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

يذكر أن طرح هشام عباس، مؤخرًا أغنية بعنوان "شارى بالغالى" على القناة الرسمية الخاصه به على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

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